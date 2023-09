Phubbing: un’abitudine diffusa nella società digitale

Nella società moderna, l’abitudine di “phubbing,” ossia l’atto di distrarsi dal contatto umano per dare priorità allo smartphone, è diventata una pratica sempre più comune. Questo fenomeno ha profonde implicazioni sociali ed emotive, sollevando domande sulla nostra dipendenza dai dispositivi digitali e sulle conseguenze del loro uso eccessivo. A che cosa è dovuto questo irrefrenabile impulso? Esiste un modo per tenerlo a bada? All’origine del phubbing sembra esserci, specialmente nei più giovani, un disturbo dell’autocontrollo, una sorta di tendenza compulsiva a guardare il cellulare.

Uno dei motivi principali per cui il phubbing è così diffuso è la costante tentazione dell’interconnessione digitale. Gli smartphone ci offrono accesso immediato a una miriade di informazioni, applicazioni sociali e svago. Questa facilità d’accesso rende difficile resistere alla tentazione di controllare il telefono quando dovremmo essere concentrati su una conversazione. Si parla di acrasia digitale, dove questo termine indica l’incapacità di agire secondo principi ragionevoli.

Phubbing, non fregarsene degli altri per stare davanti uno smartphone

Il timore di essere “sconnessi” dalla realtà digitale può spingerci a preferire lo smartphone al contatto umano. Molte persone sentono di dover rimanere costantemente aggiornate su ciò che sta accadendo online o di dover rispondere immediatamente alle notifiche. Questa ansia di essere “fuori dal giro” può portare al phubbing. Gli smartphone sono progettati per attivare il rilascio di dopamina nel nostro cervello attraverso notifiche, messaggi e gratificazioni istantanee. Questa dipendenza dalla dopamina digitale ci spinge a controllare costantemente il telefono in cerca di stimoli piacevoli, anche a scapito delle relazioni personali.

Spesso è dovuto alla mancanza di consapevolezza dell’etichetta digitale. Mentre le norme sociali tradizionali ci insegnano l’importanza della cortesia e della piena attenzione nelle conversazioni, queste regole non si sono ancora completamente sviluppate per il mondo digitale, lasciando spazio a comportamenti come il phubbing. In alcune situazioni, questa condizione può servire da rifugio dalla socialità reale. Le interazioni faccia a faccia possono essere complesse e richiedere impegno emotivo, mentre lo smartphone offre un’uscita facile per chi preferisce evitare situazioni sociali complesse o imbarazzanti.

Inoltre ha un impatto significativo sulle relazioni interpersonali. Chi lo subisce può sentirsi trascurato o non apprezzato, mentre chi lo pratica potrebbe vedere diminuire la qualità delle proprie relazioni a causa della mancanza di connessione autentica. È importante coltivare la consapevolezza del proprio comportamento digitale e imparare a bilanciare l’uso degli smartphone con l’attenzione alle persone che ci circondano. Pratiche come l’uso della “modalità silenziosa” durante le conversazioni, la fissazione di limiti di tempo per l’uso dello smartphone e il coinvolgimento attivo nelle conversazioni possono aiutare a mitigare gli effetti negativi del phubbing.

È quindi diventato un aspetto comune della vita moderna, alimentato dalla costante interconnessione digitale, dalla dipendenza dalla dopamina e dalla mancanza di norme sociali chiare. Tuttavia, è fondamentale riconoscere gli impatti negativi del phubbing sulle nostre relazioni e lavorare per trovare un equilibrio sano tra il mondo digitale e quello reale. Solo così potremo preservare la qualità delle nostre connessioni umane in un’era sempre più dominata dalla tecnologia.

Foto di Jan Vašek da Pixabay