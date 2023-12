Strategie per un Natale più salutare: come mantenere l’equilibrio durante i pasti festivi

I pasti abbondanti con cibi tradizionali possono essere una parte speciale di molti incontri festivi, ma potrebbero non essere sempre i più salutari. Le celebrazioni natalizie, ricche di famiglia e cibo, portano gioia, ma possono anche diventare il terreno fertile per abitudini alimentari malsane.

Un recente sondaggio rivela che due terzi delle persone ammettono di esagerare durante le vacanze, mentre quasi la metà evita l’attività fisica. Il dottor Nate Wood, medico e chef, offre strategie pratiche per mantenere un equilibrio salutare durante i pasti festivi.

Strategie per un’alimentazione salutare durante le feste

Le festività natalizie portano con sé gioia, riunioni familiari e delizie culinarie. Tuttavia, è anche un periodo in cui le abitudini alimentari possono diventare poco salutari. “Molti di questi cibi sono iper-appetibili, il che significa che il loro sapore irresistibile può portare a un eccesso di consumo. Un trucco utile è bere acqua prima e durante il pasto, occupando uno spazio nello stomaco. Inoltre, concentrarsi su piatti ricchi di frutta e verdura fornisce fibre sazianti senza l’eccesso di calorie“, afferma Wood.

Il dottor Wood sottolinea che la chiave per mangiare in modo più sano durante le vacanze non è solo ciò che mangiamo, ma anche come prepariamo i cibi tradizionali. Ad esempio, nel caso del purè di patate, suggerisce di sostituire il burro e la panna con yogurt greco senza grassi, mantenendo il sapore cremoso ma riducendo l’apporto di grassi.

Quando si tratta di scelte di carne, il dottor Wood raccomanda il tacchino rispetto al prosciutto, poiché i salumi sono stati collegati al cancro al colon. “Il tacchino, come carne bianca magra, rappresenta un’opzione più salutare. Evitate la frittura per massimizzare i benefici per la salute“, consiglia il dottore.

Indipendentemente dalla tua ricetta preferita, il consiglio principale del dottor Wood è godersi il tempo con la famiglia e gli amici. “Mastica il cibo lentamente, apprezzando le ricette di famiglia, che siano estremamente salutari o meno. Se vuoi migliorare la salute del tuo pasto, apporta alcune sostituzioni e prendi alcune scorciatoie senza sacrificare il gusto“, conclude il dottor Wood.

Immagine di timolina su Freepik