Super Casa Smart, tanti servizi e una sola bolletta con Optima Italia

Avete sempre sognato di avere a disposizione una soluzione integrata che possa consentirvi di gestire servizi fondamentali come luce, gas, internet e mobile in una bolletta unica? Ebbene, grazie a Optima Italia questo prodotto integrato è realtà: il servizio a cui stiamo facendo riferimento è denominato Super Casa Smart e permette di ottenere un notevole risparmio, fino a 396 euro su base annuale.

Optima Italia propone un prodotto integrato che va a raccogliere tutta una serie di servizi fondamentali. Uno dei principali punti di forza di questo prodotto deriva dal fatto che maggiore è il numero di servizi che vengono aggiunti, più alto sarà anche il risparmio ottenibile.

Cosa è compreso in Super Casa Smart

All’interno di questo pacchetto unico di servizi proposto da Optima Italia non troviamo solamente Luce, Gas e Internet, ma anche il servizio Teleconsulto Medico, ad esempio, con cui si potrà contattare un medico generico in caso di necessità, ma anche Assistenza h24, che fornisce tecnici qualificati sempre pronti ai più disparati interventi, e Consulenza Legale, per avere assistenza e consulenza legale ad esempio in caso di incidenti stradali.

Un’offerta per gestire in totale praticità e serenità tutte le utenze di casa. In questo modo, infatti, sarà una sola la bolletta a cui fare riferimento per tutti questi servizi, così come sarà unica anche l’assistenza clienti con cui interfacciarsi in caso di necessità o di richiesta di informazioni. E sarà anche una sola l’app da scaricare sul cellulare per tenere sotto controllo e gestire sapientemente i propri consumi.

Il vantaggio si traduce anche dal punto di vista materiale: infatti, con Super Casa Smart, la spesa sia della luce che dell’utenza del gas è legata a indici che seguono l’andamento del mercato di riferimento. Il prezzo dell’energia, ad esempio, si basa sull’indice PUN (acronimo che sta per Prezzo Unico Nazionale), mentre il prezzo del gas si basa sull’indice PSV (acronimo che sta per Punto di Scambio Virtuale).

Unica bolletta anche per internet casa e mobile

Per chi cerca una soluzione onnicomprensiva che includa anche Internet e Fisso, questo prodotto integrato propone un’ottima velocità garantita dalla connessione Optima, proponendo un alto livello di tecnologia in dotazione a parità di costi. L’attivazione di Internet permette anche di ottenere il servizio Voce con una tariffazione a consumo, mentre per poter usufruire di un traffico senza limiti, c’è un’apposita opzione che comporta una piccola spesa mensile in più. E non solo Internet per la propria abitazione, dato che con Super Casa Smart è compreso anche il servizio di connessione mobile. In dotazione è prevista la SIM Optima Mobile, che funziona con il 4G+ su rete Vodafone. Il servizio Mobile prevede, al costo di 9,90 euro mensili, ben 100 Giga, 200 SMS e chiamate illimitate, oltre un costo di attivazione di 19,90 €.