C’è una donazione per te: attenzione all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’e-mail in cui venite avvisati di essere stati scelti per ricevere una donazione molto generosa? Per quanto possa sembrare una proposta interessante, non fate l’errore di seguire le indicazioni riportate nel messaggio. Ciò che avete davanti, infatti, altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come proteggersi.

Quella di cui parliamo oggi è l’ennesima truffa dove la vittima si trova ad interagire direttamente con i malintenzionati. Ovviamente, il fine ultimo di questi è cercare di spillare quanti più soldi possibili. Evitare di entrarci in contatto è fondamentale per non farsi raggirare.

Truffa della donazione: ecco come riconoscerla e proteggersi

Il tranello si sta diffondendo principalmente vie e-mail. L’oggetto è solitamente qualcosa di semplice come “Rispondi se interessato“. All’interno, invece, è possibile leggere: “Spero che questo messaggio vi trovi bene. Sono lieto di informarla che ho una donazione disponibile per lei. Questa donazione è destinata a sostenerla e ad assisterla nei suoi sforzi. L’importo è di 1.900.000 euro. Se è interessato, risponda e ci faccia sapere.” Questo tipo di truffa non presenta nessun tipo di link. Lo scopo dei malintenzionati, infatti, è semplicemente quello di ricevere una risposta per avviare una finta storia dove viene richiesto alla vittima il pagamento di una somma per “sbloccare” la donazione. Non c’è bisogno di dire che pagare servirà solo a riempire le loro tasche.

Questa tipologia di truffa circola da diversi anni. È fondamentale non rispondere ai malintenzionati in quanto una volta caduti nel tranello è davvero molto difficile riuscire a rintracciarli. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.