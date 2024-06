Recensione AVM FRITZ!Repeater 2400: ripetitore WiFi con tanta banda

AVM FRITZ!Repeater 2400 è un ottimo ripetitore WiFi mesh con banda dual band complessiva a 2.4Gbps, in vendita al giorno d’oggi ad un prezzo più che bilanciato, circa 80 euro. La versatilità è estrema, data la piena compatibilità con qualsiasi router attualmente disponibile sul mercato.

Esteticamente il prodotto ricalca il design degli ultimi modelli del brand, sebbene comunque appaia essere abbastanza ingombrante, raggiungendo 76,5 x 155 x 62,5 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 160 grammi. E’ interamente realizzato in plastica, bianca lucida nella parte anteriore, mentre grigia opaca posteriormente, non sembra essere troppo robusto o di alta qualità, e l’essere lucido lo rende maggiormente sporcabile con impronte o polvere.

Sulla superficie è stato posizionato un solo pulsante fisico, comodissimo per il pairing rapido tramite WPS con il modem/router di casa, bastano pochissimi secondi ed il gioco è fatto. Appena sopra è stata integrata una scala di LED, la quale mostra il livello del segnale che il AVM FRITZ!Repeater 2400 riceve, mentre appena sotto scopriamo il LED di stato.

Specifiche e modi di funzionamento

Il prodotto recensito è un ripetitore, il suo compito è di ricevere il segnale dal router/modem ed amplificarlo il più possibile; a differenza degli altri modelli più economici, il suddetto dispone di due bande distinte, con standard WiFi 802.11 ac + n, a 2.4 e 5GHz. Questa specifica gli permette di raggiungere la banda complessiva di 2’333 Mbit/s, suddivisa in 600 Mbit/s a 2.4GHz e 1733 Mbit/s a 5Ghz.

La gestione della banda è affidata al WiFi 5, non verranno create due reti distinte, ma l’assegnazione sarà automatica in relazione al prodotto che si collegherà. Il segnale originario viene esteso molto bene, con buone capacità di penetrazione nelle pareti grazie ai 2.4GHz. Sebbene sia compatibile con tutti i router/modem al mondo, il consiglio è di utilizzarlo abbinato ad un FRITZ!Box, data la possibilità di attivarlo come ripetitore WiFi Mesh. In tal modo sarà possibile raccogliere più punti di accesso dislocati nell’abitazione/ambienti, e farli convogliare in un’unica grande rete diffusa, stabile e più affidabile.

Le possibilità di utilizzo sono sostanzialmente un paio: ponte WiFi o ponte LAN. Nel primo caso il dispositivo viene collegato al router tramite WiFi, permettendo poi l’accesso alla rete sia wireless che per mezzo della LAN gigabit (fino a 1gbps in download) posizionata sul bordo inferiore. In alternativa il dispositivo potrà anche essere fisicamente collegato al modem di casa tramite LAN, per poi trasmettere il segnale agli altri device solamente wireless.

FRITZ!OS

Da una delle ultime versioni del proprio sistema operativo, AVM ha deciso di installare il FRITZ!OS all’interno di tutti i ripetitori, una scelta più che azzeccata che amplia la versatilità e la personalizzazione da parte degli utenti. Aprendo un browser, e digitando l’indirizzo IP del AVM FRITZ!Repeater 2400, potrete gestire liberamente la vostra rete.

In particolare potrete scoprire quali sono i dispositivi collegati, impostare il canale radio migliore (grazie ad una analisi degli ambienti), creare una rete ospite, gestire le impostazioni del prodotto, verificare i consumi energetici, limitare l’accesso ad internet a dispositivi collegati e tanto altro ancora. Le personalizzazioni sono davvero sterminate, con specifiche in grado di rendere la vita semplice anche ai più smanettoni.

FRITZ!Repeater 2400: conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Repeater 2400 è davvero un ottimo ripetitore WiFi, in grado di mettere a disposizione dell’utente una banda immensa, un segnale stabile ed affidabile, nonché varie possibilità di utilizzo/connessione, garantite anche dalla presenza di FRITZ!OS. L’unico neo? forse il prezzo finale di vendita, 80 euro potrebbero essere tanti per la maggior parte di noi, ma la qualità si paga.

VOTO: 8,5