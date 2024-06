Adesso WhatsApp consiglia quale sticker inviare

Una nuova funzione volta a migliorare l’espressività all’interno delle chat sta per arrivare su WhatsApp. Di che si tratta? Di una barra al di sopra della tastiera che suggerisce i migliori sticker da inviare in base al contesto! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Perché dover cercare ogni volta lo sticker adatto quando puoi averne uno azzeccato sempre a portata di mano? Sembra proprio essere questo l’obiettivo della nuova funzione in arrivo su WhatsApp! Fornire lo giusto sticker senza che gli utenti debbano perdere tempo a cercarlo. Scopriamo come funzionerà il tutto.

WhatsApp: come funziona il suggerimento degli sticker

La funzione di suggerimento sticker non è una novità assoluta all’interno dell’app. Questa, infatti, era già comparsa un po’ di tempo fa all’interno di una beta per Android. A causa di numerose lamentele sulla sua poca accuratezza, però, è stata ritirata. Oggi, l’ultima beta dell’app per dispositivi Android dà segnali di un ritorno imminente della funzione. Perché? Perché sono state trovate tracce di un nuovo pulsante, all’interno delle impostazioni dell’app, che ha proprio lo scopo di attivare o disattivare tale funzione. Che WhatsApp abbia perfezionato il tutto e sia pronto al lancio?

La funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Nessuno, neanche i beta tester, hanno ancora la possibilità di provarla con mano. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.