WhatsApp da oggi non funziona più su questi dispositivi

Anno nuovo, regole nuove. WhatsApp non funziona più su una vasta serie di dispositivi. A comunicarlo è stata Meta stessa nelle scorse settimane. Fortunatamente, tutti sono tutti molto datati quindi le persone affette dal cambiamento saranno poche. Curiosi di sapere di quali smartphone si parla?

Ebbene sì, a partire da oggi, 1 gennaio 2025, non è più possibile usare WhatsApp su una serie di dispositivi. I possessori di questi, se vogliono continuare ad usare il servizio di messaggistica, devono necessariamente cambiare smartphone. Scopriamo insieme quali sono i dispositivi affetti.

WhatsApp: tutti i dispositivi non più supportati nel 2025

I dispositivi che hanno perso il supporto sono tutti stati prodotti tra il 2012 e il 2013. Tra i più famosi abbiamo:

Smartphone Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. Smartphone Motorola : Moto G, Droid Razr Hd, Moto E.

: Moto G, Droid Razr Hd, Moto E. Smartphone Htc : One X, One X+, Desire 500, Desire 501.

: One X, One X+, Desire 500, Desire 501. Smartphone LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Smartphone Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Il motivo per cui questi dispositivi hanno perso il supporto è perché sono troppo datati per garantire le funzionalità moderne dell’app. WhatsApp cerca sempre di prolungare al massimo la vita dei dispositivi supportati. Tutti quelli della lista presentano versioni di Android 5 o precedenti che, purtroppo, non permettono più all’app di funzionare correttamente. Se avete uno di questi dispositivi e volete continuare ad utilizzare WhatsApp, la soluzione, come già detto, è quella di cambiare smartphone con uno più recente. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.