Apple iPhone in declino? le spedizioni diminuiscono

I nuovi dati diffusi da IDC (acronimo di International Data Corporation) lasciano intendere un trend non propriamente positivo per il mondo Apple, infatti secondo quanto verificato, le spedizioni dei dispositivi della mela morsicata sono diminuite di quasi il 10% nel corso del primo trimestre del 2024.

Tale notizia ha permesso a Samsung di tornare sul gradino più alto del podio, in termini di spedizioni globali nel mondo, distanziando la rivale di sempre di circa 10 milioni di unità. Numeri che a prima vista potrebbero sembrare insignificanti, ma che tecnicamente ai dirigenti di Apple stanno veramente a cuore, infatti molte delle decisioni degli ultimi anni sono state, giustamente, prese basandosi sulla risposta del mercato, che sembra aver subito una flessione importante in Cina.

I dati ufficiali

A prescindere dalle suddette considerazioni, al 31 Marzo l’azienda americana ha ricevuto 69,7 miliardi di dollari dalla vendita di iPhone, che rappresentano più del 50% delle entrati totali (un forte segnale a tutti gli effetti di quanto iPhone sia importante per Apple). In termini numerici, invece, le spedizioni sono state di 50,1 milioni, con un calo di 9,6% su base annua; in prima posizione, come vi abbiamo raccontato poco sopra, trova posto Samsung, capace di raggiungere quota 60,1 milioni di spedizioni, anche se comunque in calo dello 0,7%. Al terzo podio è salita prepotentemente Xiaomi, realtà in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni, con un totale di 40,8 milioni di unità vendute, ma sopratutto un incremento su base annua pari al 33,8%.

Che sia arrivato il momento, per Apple, di cambiare strategia una volta per tutte, prima che sia troppo tardi?.