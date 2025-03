Recensione Dreame L40 Ultra: potenza, tecnologia e qualità costruttiva per un ottimo robot aspirapolvere

Dreame è un’azienda in grande spolvero negli ultimi anni, realtà capace di mettere sul mercato prodotti di altissima qualità, ed innovare in un settore sempre in movimento, oltre che in grande crescita, sia per la presenza di tecnologie sempre più aggiornate, che per quanto riguarda il numero di aziende che ne prendono effettivamente parte. Nell’ultimo mese abbiamo avuto l’occasione di testare in maniera approfondita Dreame L40 Ultra, un robot aspirapolvere top di gamma, che a tutti gli effetti si trova appena un gradino al di sotto di Dreame X40 Ultra, risultando comunque perfettamente in grado di garantire prestazioni di altissimo livello. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica – Stazione di ricarica e pulizia

1 di 4

Il prodotto presenta in confezione una stazione di ricarica e pulizia intelligente, le sue dimensioni sono relativamente grandi, anche se perfettamente allineate con gli standard del settore e del periodo. A differenza di altri modelli concorrenti è più stretta e più slanciata verso l’alto, realizzata interamente con materiali plastici, di colorazione bianca (prevalentemente) con finitura opaca, presenta un valido contrasto cromatico sullo sportello che nasconde il sacchetto raccogli-polvere davvero molto elegante. I materiali sono di ottima qualità, non trattiene le impronte, né si sporca facilmente.

Le sue dimensioni nello specifico sono di 340 x 456,7 x 590,5 millimetri, una base assolutamente elegante che riesce a distinguersi anche in un ambiente curato e moderno. Nella parte superiore sono posizionati i due contenitori per l’acqua pulita (da 4,5 litri) e l’acqua sporca (da 4 litri), l’inserimento è estremamente facilitato con una chiusura importante, che riesce a sigillarli senza particolari problemi. Esattamente sul bordo troviamo un LED di stato, utile soprattutto per capire quando effettivamente la base è collegata e se sta ricaricando il robot.

1 di 5

Spostandosi nella parte bassa troviamo un piccolo coperchio che nasconde l’area dedicata al sacchetto raccogli-polvere (da 3,2 litri), incluso in confezione, ed il contenitore del detergente. Un plus non da poco è proprio la regolazione automatica del quantitativo di detergente da utilizzare per il lavaggio, basterà inserirlo nell’apposito contenitore, ed il robot sceglierà in autonomia quanto utilizzarne, senza doverlo diluire manualmente all’interno dell’acqua pulita.

Il robot viene posizionato in pendenza, con un aggancio ben studiato e saldo, ma anche una piccola chicca sul lavaggio dei moci stessi, i quali vengono automaticamente rimossi dal robot per essere più facilmente lavati ed asciugati dalla base (o anche ad esempio per avviare una sessione di sola aspirazione e non lavaggio). Il collegamento alla corrente avviene tramite il cavo inserito posteriormente, e facilmente ripiegabile su sé stesso per il minimo ingombro.

Prestazioni – Stazione di ricarica e pulizia

1 di 2

Prima di iniziare ogni attività di lavaggio, la stazione provvede ad inumidire con il detergente i moci (e l’acqua ovviamente, riempiendo il piccolo serbatoio interno), controllare che il contenitore della polvere sia vuoto, e che il robot abbia la carica sufficiente per iniziare l’operazione. Il quantitativo di detergente da utilizzare può essere regolato manualmente dall’utente (tramite l’app), o lasciare libera scelta al robot, in base al livello di sporco e alla lunghezza della pulizia.

1 di 2

Durante le proprie operazioni, la stazione viene sfruttata dal robot per ricaricare l’acqua, pulire nuovamente i moci, e controllare lo stato della carica. Una volta terminata, spetta alla stazione lavare i moci, vuotare direttamente il contenitore dello sporco nel sacchetto, e provvedere all’asciugatura. Dall’applicazione è possibile scegliere se il detergente viene aggiunto automaticamente, scegliere la regolazione del livello di lavaggio del mocio (con anche la temperatura dell’acqua fino a 65°C), attivare l’asciugatura (scegliendo pure per quanto tempo tra 2 e 4 ore), per finire con la scelta della frequenza di svuotamento del contenitore integrato.

1 di 2

Un insieme di funzionalità che raggiungono livelli qualitativi particolarmente elevati, oltre che permettono di godere di un prodotto estremamente versatile, e funzionale. Le operazioni di lavaggio, svuotamento e asciugatura sono oltretutto più silenziose dei competitor, non arrecando fastidio nell’utilizzo ad esempio in condominio anche durante le ore serali.

Design e Estetica – Robot aspirapolvere

Esteticamente il robot aspirapolvere non differisce in modo particolare dagli altri modelli sul mercato, realizzato interamente in plastica di colorazione bianca, con pulsanti per il controllo fisico nella parte superiore ed una torretta LiDAR impreziosita da una colorazione che riprende il colore visto sulla stazione di ricarica.

1 di 5

Le sue dimensioni sono di 350 millimetri di diametro, ha una base circolare, con altezza di 103,8 millimetri, non è forze il più sottile in circolazione, ma riesce ugualmente a muoversi agilmente in ogni ambiente. Nella parte inferiore non troviamo sorprese, se non per la presenza di una singola spazzola laterale, affiancata da un componente più grande e lungo posto centralmente. L’accesso al contenitore della polvere avviene superiormente, con filtro già preinstallato.

Prestazioni – Robot aspirapolvere

Il robot presenta una batteria da 5200mAh, la velocità di ricarica è sufficientemente elevata, tanto da poter caricare completamente il prodotto in circa 2 ore. L’autonomia è altrettanto valida, anche se dipende dalla modalità di utilizzo, attivando la CleanGenius, ovvero la modalità smart, si esaurisce meno rapidamente, riuscendo ad operare anche per più di 120 minuti, prima di dover ricorrere alla base.

Dreame L40 Ultra si affida ad una potenza di aspirazione di 11000 Pa, più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti, con tecnologia di rilevamento dello sporco OmniDirt. In confezione si trovano due spazzole, una classica e la spazzola TriCut. Quest’ultima rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello del prodotto, in quanto presenta internamente una serie di lamelle che vanno a tagliare i capelli o i peli, evitando che vadano ad attorcigliarsi (cosa che accade nella stragrande maggioranza delle spazzole).

1 di 7

La spazzola laterale ed il mocio di destra possono estendersi per raggiungere gli angoli più remoti, sfruttando tecnologie SideReach e MobExtend RoboSwing, si raggiungono una estensione di 10 millimetri per una profondità di 4 centimetri di pulizia con il panno (i moci in questo modo oscillano per coprire più area possibile) . La navigazione all’interno degli ambienti è davvero eccellente, il sistema si affida ad una torretta LiDAR con luce 3D e fotocamera RGB; proprio la luce si attiva automaticamente per illuminare le aree più buie, mantenendo comunque una qualità di pulizia molto elevata. E’ presente la fotocamera, capace di trasformare il robot aspirapolvere in una telecamera di sorveglianza, tecnicamente discreta, in linea con i competitor, come anche la presenza di un assistente vocale, utile per svolgere alcune funzioni senza interventi fisici.

1 di 14

Se in casa avete tappeti o aree con la moquette, non temete di rovinarle con i moci, infatti si sollevano in automatico fino ad un massimo di 10,5mm, grazie ai sensori inferiori. Le ruote motrici permettono di superare ostacoli anche di 22 millimetri, mentre internamente è presente un contenitore da 300ml ed un piccolo serbatoio per l’acqua da 80ml. La pulizia avviene in modo preciso ed affidabile, gli ostacoli vengono evitati senza difficoltà, mostrati sulla mappa (anche la mappatura è precisa), con il riconoscimento degli animali che funziona bene (li riconosce e li evita accuratamente per non disturbarli); da notare impostazioni interessanti per i tappeti, come pulire prima i tappeti delle altre aree, potenziare l’aspirazione sui tappeti, pulire in modo intensivo la moquette, scegliere se durante l’aspirazione sollevare il mocio o smontarlo alla base e così via. Tanta possibilità di personalizzazione per riuscire a cucire al meglio l’esperienza in base alle proprie necessità.

Conclusioni

1 di 17

In conclusione Dreame L40 Ultra è a tutti gli effetti uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente in circolazione, un prodotto che consigliamo sicuramente per la sua efficienza, per la tanta tecnologia perfettamente integrata al suo interno, e per la sua eleganza da un punto di vista puramente estetico. Tanti aspetti positivi che vengono impreziositi da una base di ricarica praticamente autonoma, se acquistate il kit potete collegarla direttamente agli scarichi e non dover fare quasi più nulla, che svolge appieno e perfettamente il proprio dovere, anche ad esempio nel lavaggio dei moci con pulizia automatica del vassoio di lavaggio ed asciugatura con aria calda.

Tutto questo può essere vostro con una spesa anche ridotta rispetto al periodo di lancio, cosa volere di più?.