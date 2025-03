Recensione Minisforum BD795i SE: una scheda madre di alta qualità e piccole dimensioni

Minisforum è un’azienda consolidata nel settore dell’informatica, rinomata per offrire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Tra i dispositivi più iconici del brand spiccano i mini PC e le schede madri. Recentemente, abbiamo avuto l’opportunità di testare in modo approfondito la Minisforum BD795i SE, una variante relativamente economica, con un prezzo di listino inferiore ai 600 euro, che però non rinuncia a hardware e specifiche di alto livello. Scopriamola insieme nella nostra recensione completa.

Design ed Estetica

Quando si parla di design ed estetica per una scheda madre, il discorso può sembrare un po’ paradossale, poiché l’aspetto di un componente interno di un PC non incide direttamente sulle prestazioni. Tuttavia, il design è un aspetto fondamentale, soprattutto per le scelte stilistiche del produttore e la disposizione dei connettori interni. La Minisforum BD795i SE presenta un form factor Mini-ITX con dimensioni di 170 x 170 x 1,6 mm, che la rende compatta, facilmente installabile e montabile all’interno di un case, grazie anche alla presenza di viti adeguate per un alloggiamento sicuro.

I materiali utilizzati sono di ottima qualità, con una particolare attenzione alla copertura del dissipatore, realizzata in plastica, che conferisce un aspetto premium al prodotto, decisamente superiore alla media per una scheda madre di questa fascia di prezzo.

Nella confezione troviamo accessori pratici per il montaggio, come supporti per SSD, RAM e altri componenti, nonché la mascherina che protegge i connettori esterni. La disposizione dei connettori è ben pensata: non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà nell’accesso ai vari connettori o nel posizionamento dei cavi. Il cuore della scheda è il processore e il relativo dissipatore, mentre attorno troviamo gli slot per la RAM, gli SSD e le PCIe 5.0, tutti protetti da una barra metallica per garantire maggiore sicurezza.

Hardware e Specifiche

La Minisforum BD795i SE è equipaggiata con il potente AMD Ryzen 9 7945HX, un SoC di ultima generazione che offre prestazioni decisamente superiori alla media. Con 16 core e 32 thread, raggiunge una frequenza massima di 5,4 GHz e dispone di 64 MB di cache L3. Rispetto al modello Ryzen 7 7745HX, il Ryzen 9 7945HX è significativamente più potente, con punteggi superiori sia nel test single-core (2130 contro 2022) che multi-core (19472 contro 12744). Questo processore è pensato per offrire prestazioni elevate in scenari di utilizzo intensivo, supportato da un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene le temperature sotto controllo.

La scheda madre è progettata per ospitare componenti di fascia alta, come il PCIe 5.0 x16, che permette di montare schede grafiche top di gamma come la NVIDIA RTX 4090 o l’AMD RX 7900 XTX, garantendo prestazioni grafiche straordinarie. Il montaggio è semplificato grazie alla barra metallica di supporto, che conferisce anche una maggiore protezione.

La personalizzazione del sistema è uno dei punti di forza di questa scheda madre. Supporta due slot DDR5 SODIMM fino a 5200 MHz per un massimo di 64 GB di RAM e offre due slot M.2 2280 PCIe 4.0 per SSD. Il sistema consente l’installazione di una ventola di raffreddamento da 12 cm, con un TDP massimo di 100W. Con numerosi connettori per ventole, una vasta gamma di porte USB e uscite video, la Minisforum BD795i SE è un vero paradiso per gli appassionati di tecnologia.

Connettori Fisici

Oltre alla parte interna, anche i connettori esterni sono un aspetto cruciale in una scheda madre. La Minisforum BD795i SE offre un’ampia varietà di porte: 2 USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (DP) e 2 USB 2.0 Type-A. Per la connessione di rete, la scheda madre è dotata di una porta Ethernet RJ45 a 2,5G, che supporta velocità fino a 2,5 Gb/s. Per quanto riguarda i display esterni, è possibile collegare fino a tre schermi contemporaneamente grazie alle uscite HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (DP) e USB-C, con supporto alla risoluzione 8K. Inoltre, l’audio è gestito tramite ingresso microfono e uscita line-out, garantendo una gestione completa delle periferiche.

Conclusioni

In conclusione, la Minisforum BD795i SE è una scheda madre di altissima qualità, ideale per chi cerca una base solida, affidabile e versatile per costruire un PC performante. Il suo punto di forza è senza dubbio il processore AMD Ryzen 9 7945HX, che, abbinato a una scheda grafica di fascia alta, garantisce prestazioni eccezionali, sia in ambito grafico che computazionale. I materiali sono di prima qualità, il design è ben pensato e la disposizione dei connettori è estremamente funzionale, consentendo una personalizzazione totale in base alle necessità.

Il supporto per fino a tre monitor in 8K e la connessione di rete fino a 2,5 GB/s sono vantaggi significativi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’uso, rendendo questa scheda madre un’opzione ideale per chi cerca prestazioni di alto livello in un prodotto compatto e versatile.

La Minisforum BD795i SE è disponibile al prezzo di 579 euro sul sito ufficiale, con spedizione gratuita dalla Germania, senza costi doganali. È possibile acquistare direttamente tramite il sito o su Amazon, con spedizione rapida e opzioni di pagamento tramite PayPal o carte di credito.